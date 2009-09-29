США не будуть покращувати відносини з Росією за рахунок України чи будь-яких інших країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Александр ВЕРШБОУ, відповідаючи на запитання під час виступу у Дипломатичній академії у Києві.

Він зазначив, що адміністрація Президента США Барака ОБАМИ вже багато зробила для покращення відносин з Росією. При цьому А.ВЕРШБОУ зауважив, що у Вашингтоні чітко бачать напрямки і сфери співпраці: де є спільні підходи з Росією, а де вони відрізняються.

Заступник міністра оборони США також нагадав, що Б.ОБАМА чітко висловився на підтримку Сполученими Штатами молодих демократій, у тому числі й України.

Він додав, що цю ж тезу у Києві повторив віце-президент США Джо БАЙДЕН.

«Ми можемо покращувати відносини з Росією. Для цього є можливості, але не за рахунок України чи інших країн Південно-Східної Європи», - підкреслив А.ВЕРШБОУ.

Відповідаючи на запитання щодо поступок, на які США готові піти для покращення відносин з Росією, А.ВЕРШБОУ сказав: «Ми не віддамо на відкуп інтереси третіх сторін заради налагодження відносин з Росією».

«Якщо ми й будемо поступатися чимось, то лише своїми інтересами, а не інтересами інших країн», - наголосив заступник міністра оборони США.