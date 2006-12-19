Суд засудив до страти п`ятьох медсестер і лікаря

Лівійський суд повторно засудив до страти п`ятьох болгарських медсестер і палестинського лікаря за навмисне, на думку слідства, зараження більше 426 лівійських дітей СНІДом у шпиталі м. Бенгазі в 1990г., повідомляє (C) Associated Press. Засуджені мають право оскаржити рішення у Верховному суді країни.

Нагадаємо, що в травні 2004г. лівійський суд вже визнавав їх винними і засудив до вищої міри покарання. Проте під тиском міжнародних протестів з приводу несправедливості процесу Верховний суд Лівії відмінив це рішення і направив справу на додатковий розгляд.

Медики, що знаходяться в ув`язненні з 1999р., тим часом винними себе не визнають. Болгарія, США, а також ЄС вимагають звільнення лікарів, наполягаючи на тому, що справа сфабрикована і направлена на приховання незадовільних санітарних умов у лівійських установах охорони здоров`я.

РБК