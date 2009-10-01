ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації
88 - за, 35 - проти, 10 утрималися
Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтвердила повноваження російської делегації.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні ПАРЄ.
Асамблея підтримала проект доповіді швейцарського депутата Андреаса ГРОССА 88-ма голосами “за” при 35 проти і 10 тих, що утрималися.
“Асамблея, незважаючи на недостатність відповідності Росії більшості її вимог, вирішила підтвердити повноваження російської делегації”, - йдеться у доповіді.
У документі звертається увага на той факт, що делегація Росії у ПАРЄ не має прямого впливу на дії російської влади. При цьому Асамблея висловила переконання у необхідності створення діалогу між Росією, Грузією та Асамблеєю.
Депутати ПАРЄ висловили жаль з приводу того, що Росія не виконала практично жодної ключової вимоги Асамблеї, а також що російські депутати – члени делегації у ПАРЄ публічно заявляли про невиконання Росією вимог Асамблеї.
Жодна із поправок, що передбачала накладення будь-яких санкцій, починаючи від призупинення права голосу до позбавлення повноважень, не була підтримана.