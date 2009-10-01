37 тисяч українців змогли легалізутися в Італії

37 тисяч 178 українців, що займаються домашньою працею, змогли легалізуватися в Італії.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ.

Загалом, за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ Італії, протягом місяця, відведеного на легалізацію, було подано 294 тисячі 744 запити. При цьому українці є лідерами за кількістю запитів - частка запитів від українців становить 12,61%.

Другими за обсягами запитів стали вихідці з Марокко – 36 тисяч 112, третіми – громадяни Молдови – 25 тисяч 588.

Отримання дозволів на проживання розпочинається від сьогодні і здійснюватиметься за підсумками перевірки достовірності поданих даних.

Міністр внутрішніх справ Італії Роберто МАРОНІ уже заявив, що задоволений результатами легалізації, яка повністю підтвердила прогнози уряду щодо кількості громадян, які зможуть скористатися цим законом. Він наголосив, що уряд Італії не має наміру продовжувати термін дії закону про легалізацію.

Як повідомляв УНІАН, легалізація домашніх працівників в Італії тривала з 1 по 30 вересня.

Загалом, за оцінками Християнського товариства українців в Італії, зараз у цій країні перебуває близько 200 тисяч нелегальних мігрантів з України.

Разом з тим, під час останньої легалізації не всі з них могли подати документи, тому що ця легалізація стосувалася лише домашніх працівників, а також через жорсткі умови, встановлені урядом Італії.