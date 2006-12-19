Німеччина за розширення Євросоюзу

Німеччина планує продовжити процес розширення ЄС з урахуванням здатності союзу до адаптації нових членів.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в Брюсселі федеральний міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР, представляючи програму дій німецького уряду під час президентства в ЄС з 1 січня по 31 червня 2007 року.

“Німецьке президентство продовжить процес розширення, беручи до уваги здатність ЄС адаптувати нових членів та відповідно до рішення Ради ЄС, ухваленого у грудні”, - заявив він.

Окрема, за словами німецького міністра, Німеччина підтримуватиме подальше проведення переговорів щодо членства з Хорватією та Туреччиною.

Стосовно відносин з сусідніми країнами, Німеччина планує, перш за все, опікуватися питаннями стабілізації в країнах Західних Балкан, зокрема, шляхом проведення подальших переговорів щодо статусу Косова.

Стосовно майбутнього Європейської політики сусідства німецький міністр зазначив, що його країна запропонує конкретні пропозиції щодо посилення цієї політики для країн-сусідів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС (самміт голів держав та урядів – УНІАН) 15 грудня ухвалила резолюцію, згідно з якою висловилася за подальше проведення процесу розширення за умови, з одного боку, виконання усіма країнами-кандидатами необхідних умов для приєднання до ЄС, а з іншого боку – з урахуванням спроможності ЄС адаптувати нових членів.