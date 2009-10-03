Сенат Таджикистану зобов'язав громадян вивчити державну мову

Члени Верхньої палати парламенту Таджикистану одноголосно і без довгих обговорень схвалили новий закон «Про державну мову», що зобов`язує всіх громадян республіки вивчити державну мову.

За словами спікера таджицького сенату Махмадсаїда УБАЙДУЛЛОЄВА, кожний громадянин республіки має знати державну мову - таджицьку. «Бути громадянином республіки і не знати державну мову - не патріотично», - сказав він, закликавши членів Верхньої палати активно роз`яснювати населенню суть схваленого закону.

Відповідно до нового закону, спілкуватися з органами державної влади і управління, підприємствами і установами, одержати інформацію і документи можна буде лише державною мовою - таджицькою.

У законі не згадується узбецька мова: чисельність етнічних узбеків в республіці становить близько 25%. Також в Таджикистані представлено російську і киргизьку громади, чисельність яких становить по 1% від 7-мільйонного населення країни. Усі ці народи мають у країні школи з рідною мовою навчання.