Викрадена з Ермітажу картина знайшлася в офісі комуніста Зюганова (фото)

У приймальню лідерові КПРФ Геннадієві Зюганову підкинули картину "Басейн в гаремі", ймовірно вкрадену з Ермітажу п`ять років тому. Сам Зюганов розповів, що невідомий подзвонив в його приймальню і повідомив, що "має в своєму розпорядженні оригінал картини, схожої на ту, яка була викрадена з Ермітажу".

Зюганов негайно знайшов інформацію в інтернеті і зрозумів, що йдеться про картину француза Жана Леона Жерома "Басейн в гаремі", яку 22 березня 2001 року невідомий грабіжник в Ермітажі вирізав прямо з рами.

Як писали в газетах, зал, де висіло полотно, - другорядний, він ніким не охоронявся. Єдине виключення - бабуся-доглядачка, яка пішла за зарплатою, перегородивши зал шнурком. Картину з рами вирізали за декілька секунд.

Після чого був влаштований тотальний обшук співробітників. У музейників знайшли тоді ще три експонати, які вони збиралися винести: пасхальне яйце, попільничку і коробочку з намистом.

Тепер головний російський комуніст, якому підкинули полотно, повідомив, що зв`язався по телефону з керівництвом Мінкультури. Найближчим часом фахівці проведуть спеціальну експертизу, яка перевірить картину на достовірність.

Картина була написана в 1876 році і придбана імператором Олександром III, так повідомляли в музеї про зникле полотно. "Басейн в гаремі" є полотном розміром 73,5 на 62см . Воно зберігалося в згорнутому вчетверо стані і сильно протерлося на згинах. Вартість вкраденої картини з Ермітажу оцінюється в мільйон доларів.

newsru