Державний міністр Туреччини візьме участь у Курултаї кримських татар

Сьогодні до Криму з офіційним візитом прибули державний міністр Туреччини Бешир АТАЛАЙ і президент Агентства міжнародної співпраці й розвитку Туреччини Хакан ФІДАН.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу кримськотатарського народу.

Турецьких гостей в аеропорту "Сімферополь" зустрічали лідер Меджлісу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО, перший заступник голови Ради міністрів Криму Азіз АБДУЛЛАЄВ, почесний консул Турецької Республіки в Сімферополі Сейран ОСМАНОВ, координатор Програми ТІКА в Криму Саліх ПОЛАТ таі ін.

В рамках чотириденного візиту до Криму державний міністр Туреччини й президент Агентства міжнародної співпраці й розвитку Турецької республіки візьмуть участь у роботі 5-ї сесії IV Курултаю (національного з`їзду) кримськотатарського народу.

Турецька делегація також візьме участь у відкритті кримськотатарських шкіл, розташованих у селі Октябрьське Красногвардійського району, селі Азовське Джанкойського району і в місті Старий Крим. "Ремонт і реставрація даних навчальних закладів були здійснені за підтримки Програми ТІКА в Криму", - повідомляє прес-служба Меджлісу.

Крім того, гості з Туреччини відвідають Бахчисарай, де буде закладено фундамент для початку реставрації комплексу "Зинджирли Медресе", а також відкриють новий офіс Програми ТІКА в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 5-а сесія IV Курултаю пройде в Сімферополі з 22 до 24 грудня.