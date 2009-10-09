Медведєв заявляє, що на зустріч з Ющенком просто не знайшлося часу

16:06, 09 жовтня 2009
Світ
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Президент РФ послався на графік

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ зазначив, що не зустрівся з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, оскільки не мав на це можливості.

Зокрема, на запитання української преси, чому він не зустрівся з В.ЮЩЕНКОМ, який хотів такої зустрічі, Д.МЕДВЕДЄВ відповів: «Він хотів, а в мене не вийшло».

Президент РФ послався на те, що в нього інший графік, і зараз його чекають домашні справи. Водночас, підкреслив, що вони привітались з В.ЮЩЕНКОМ, поспілкувались в рамках засідання глав держав СНД. «І це теж непогано», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ. Кореспондент УНІАН повідомляє, що відповідати на питання щодо зустрічі з Ющенком Медведеву довелося, буквально прориваючись крізь натовп журналістів до своєї машини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО зазначив, що зустріч обох президентів не відбулася через позицію російської сторони.

 

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