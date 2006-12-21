Глава ОБСЄ запропонував Туркменії допомогу

Діючий глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Бельгії Карел де ГУХТ в день повідомлення про смерть Сапармурата Ніязова запропонував народу Туркменістану "допомогу в проведенні демократичних перетворень в республіці", одночасно висловивши йому співчуття у зв`язку зі смертю Туркменбаши.

"Поза сумнівом, очікується важкий період. Народ Туркменістану може відчути себе невпевнено після двох десятиліть під егідою однієї людини", - йдеться в заяві глави ОБСЄ, передає РІА «Новости».

"ОБСЄ готова надати допомогу в цей перехідний період: у просуванні демократичних реформ і забезпеченні стабільності в країні, а також в цілому в регіоні Центральної Азії, який є стратегічно життєво важливим", - наголошується в заяві.

"Ми готові надати допомогу у всіх областях, в яких ОБСЄ є активним, чи йдеться про політичну і військову безпеку, заходи з довкілля охорони і заходи економічного порядку, або про права людини", - заявив К. де ГУХТ.

При цьому глава ОБСЄ висловив стурбованість ситуацією з дотриманням прав людини в Туркменії.