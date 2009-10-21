Берлусконі приїхав до Путіна

Прем’єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ сьогодні зустрінеться зі своїм російським колегою Володимиром ПУТІНИМ у рамках приватного візиту до Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє AFP з посиланням на речника російського прем’єра Дмитра ПЄСКОВА.

За словами представника В.ПУТІНА, у ході зустрічі сторони обговорять питання економічної та торговельної співпраці, інвестицій та енергетики. При цьому Д.ПЄСКОВ висловив упевненість у тому, що обидва прем’єри обговорять розвиток газотранспортних проектів Північного та Південного потоків, останній з яких підтримується Італією.