Берлусконі приїхав до Путіна
18:40, 21 жовтня 2009Світ
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Приватиний візит італійського прем’єра
Прем’єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ сьогодні зустрінеться зі своїм російським колегою Володимиром ПУТІНИМ у рамках приватного візиту до Санкт-Петербурга.
Про це повідомляє AFP з посиланням на речника російського прем’єра Дмитра ПЄСКОВА.
За словами представника В.ПУТІНА, у ході зустрічі сторони обговорять питання економічної та торговельної співпраці, інвестицій та енергетики. При цьому Д.ПЄСКОВ висловив упевненість у тому, що обидва прем’єри обговорять розвиток газотранспортних проектів Північного та Південного потоків, останній з яких підтримується Італією.
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