Криза змушує скорочувати військові видатки

Наслідки економічної кризи призвели до скорочення у 2009 році оборонних бюджетів країн Південно-Східної Європи, підвищили контроль за витратами військових відомств та поставили під питання виконання деяких програм у сфері національної безпеки.

Як передає AFP, це питання актуально постало під час засідання Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи, яке завершилося у Софії. У заході також взяв участь виконуючий обов’язки керівника військового відомства України Валерій ІВАЩЕНКО.

За словами деяких міністрів, подібні матеріально-фінансові обмеження слід очікувати й у 2010 році.

“Один із головних викликів, перед яким ми опинилися, виходить від наших міністрів фінансів”, - цитує агентство міністра оборони Болгарії Ніколая МЛАДЄНОВА.

За його словами, фінансова криза та економічна стагнація наразі є головними чинниками, які слід враховувати при визначення перспектив регіонального військового співробітництва в рамках країн Південно-Східної Європи.

Як результат, у жовтні Болгарія оголосила, що поки відмовляється від планів закупівлі для своїх Військово-морських сил двох кораблів класу “корвет” у французькій суднобудівній компанії.

У свою чергу, державний секретар з питань політики оборонного планування Румунії повідомив, що внаслідок кризи бюджет Міністерства оборони цієї країни знизився до рівня 1,2% від ВВП (в Україні від дорівнює близько 0,85% - УНІАН), що також унеможливило здійснити деякі із раніше запланованих витрат на потреби оборони.

Представники Греції і Туреччини, які традиційно мають великі оборонні бюджети, також зазначили, що складна фінансово-економічна ситуація вимагає від військових відомства ретельнішого планування витрат на оборону та їхньої відкритості перед суспільством.

Але, як зауважив міністр оборони Туреччини Векді ГОНУЛ, “наш парламент виявив щедрість і не скоротив військові витрати, а відтак, ми не згорнули жодної програми”.

Він підкреслив, що сьогодні Туреччина упевнено наближається до започаткування проекту створення бойового ударного вертольоту спільно з Італією, а також активно співпрацює у військово-технічній сфері з Францією та Ізраїлем.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня у столиці Республіки Болгарія Софії відбулося засідання Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи.

У засіданні взяли участь керівний склад оборонних відомств країн-учасниць цієї організації - Албанії, Болгарії, Греції, Македонії, Італії, Румунії, США, Словенії, Туреччини, Хорватії, України та Боснії і Герцеговини, а також країн-спостерігачів – Грузії, Молдови, Сербії та Чорногорії.

Раду міністрів оборони країн Південно-Східної Європи (ПСЄ) було створено у 1996 році з метою підтримання миру і стабільності в регіоні, а також як ланку зв’язку з євроатлантичними організаціями, зокрема НАТО.

Україну було прийнято до Ради міністрів оборони країн ПСЄ 6 грудня 2005 року.