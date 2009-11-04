Помер культуролог і філософ Клод Леві-Стросс

Французький антрополог і філософ, один із засновників структуралізму Клод Леві-Стросс помер у віці 100 років, повідомляє Le Monde.

Смерть наступила в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, проте стало про неї відомо тільки зараз. 101 рік ученому мав виповнитися за місяць.

Леві-Стросс народився 28 листопада 1908 р. в Брюсселі в родині художника, дитинство і юність провів у Парижі та Версалі, в будинку діда - головного рабина Версаля.

Він навчався на філософа й правознавця в Сорбонні, працював і подорожував Південною Америкою, вивчаючи культуру місцевих індіанців. Дані, зібрані в експедиціях, лягли в основу багатьох книг науковця.

Його називають творцем і найяскравішим представником таких галузей гуманітарного знання, як структурна антропологія і нарратологія. Роботи Леві-Стросса склали значний вплив на філософську думку другої половини XX століття, повідомляє Лента.ру.

Леві-Стросс - класик антропології й етнології, творець школи структуралізму в етнології, яка вплинула практично на всі сфери гуманітарного знання, пише РІА “Новости”, нагадуючи, що Леві-Стросс одним з перших став використовувати методи точних наук у гуманітарних дослідженнях, зокрема, він вивчав системи спорідненості за допомогою ЕОМ, що стало революцією в гуманітарній науці. Шляхом Леві-Стросса пішли багато учених-гуманітаріїв, що до невпізнання змінило методи гуманітарної науки - від етнографії до літературознавства.