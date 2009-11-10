Росія пропонує автомати Калашникова під набій НАТО

"Рособоронекспорт" пропонує іноземним замовникам автомати Калашникова "сотої" серії, зокрема під стандартний набій НАТО, повідомив РІА "Новости" заступник генерального директора "Рособоронекспорту" Ігор Севастьянов.

"Рособоронекспорт" пропонує своїм замовникам нові, більш довершені автомати Калашникова "сотої" серії - АК-105, АК-104 і АК-103, розроблені під патрони калібру 5,45 і 7,62 міліметра, а також АК-101 і АК-102 - під патрон калібру стандарту НАТО 5,56 міліметра", - сказав Севастьянов.

При цьому, за його словами, автомати АК "сотої" серії перевершують попередників в стійкості при веденні вогню (за рахунок вдосконалення конструкції) та підвищеною експлуатаційною надійністю завдяки сучасним високоміцним матеріалам. Нові автомати мають стандартну базу для оптичних і нічних прицілів, а також забезпечують можливість встановити підствольний гранатомет", зазначив Севастьянов.