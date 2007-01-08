Правозахисники засудили президента до вищої міри

Вайра Віке-Фрейберга. Фото сайту europa.eu

Депутати сейму Латвії отримали від членів латвійської правозахисної організації "Гельсінкі – 86" листа, в якому сказано, що в грудні минулого року було створено "народний трибунал", який за руйнування територіальної єдності Латвії засудив до вищої міри покарання президента Латвії Вайру Віке-Фрейбергу, прем`єр-міністра Айгара Калвітіса і міністра закордонних справ Артіса Пабрікса. Про це пише "Postimees" з посиланням на агентство BNS.

У листі, зокрема, сказано, що головує в трибуналі один з творців "Гельсінкі-86", колишній ювелір Лінард Грантінш, а його помічниками є Раймонд Бітенієкс, Костянтин Пупурс і Айвар Прусис. На думку авторів послання, вищу міру покарання вищі державні посадовці країни заслужили "за геноцид щодо латиського етносу, за свідоме заперечення і обхід міжнародних конвенцій, що стосуються післяокупаційного періоду Латвії; за абсолютне свавілля в ухваленні політичних рішень і грубе ігнорування Конституції Латвійської Республіки; за прикриття злочинців періоду окупації".

За словами депутата від парламентського опозиційного об`єднання "Центр згоди" Нілу Ушакова, лист по електронній пошті відправлений всім депутатам сейму. Ушаков особисто переправив це послання в Поліцію безпеки. "Якщо це не жарт, хай цим займається вона", - пояснив парламентарій.

Організацію "Гельсінкі-86" заснували в 1986 році ювелір Лінард Грантінш, шофер Раймонд Бітенієкс і диспетчер служби електропостачання Мартінш Баріс. Організація закликала обнародувати секретні протоколи пакту Молотова-Ріббентропа.

Як відомо, в 2005 році Росія відмовилася підписати угоду про кордони з Латвією, оскільки латвійський уряд в односторонньому порядку залучив до нього декларацію з посиланням на Мирний договір між Латвією і Росією від 1920 року, по якому Латвії відходять Абрене і шість навколишніх волостей. Зараз ці території входять до складу РФ. Останнім часом в Ризі все більше політиків схиляються до думки, що Латвії слід відмовитися від будь-яких територіальних претензій до Росії.

Лента.ру