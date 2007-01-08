Правозахисники засудили президента до вищої міри
Прем`єра та голову МЗС - також
|Вайра Віке-Фрейберга. Фото сайту europa.eu
У листі, зокрема, сказано, що головує в трибуналі один з творців "Гельсінкі-86", колишній ювелір Лінард Грантінш, а його помічниками є Раймонд Бітенієкс, Костянтин Пупурс і Айвар Прусис. На думку авторів послання, вищу міру покарання вищі державні посадовці країни заслужили "за геноцид щодо латиського етносу, за свідоме заперечення і обхід міжнародних конвенцій, що стосуються післяокупаційного періоду Латвії; за абсолютне свавілля в ухваленні політичних рішень і грубе ігнорування Конституції Латвійської Республіки; за прикриття злочинців періоду окупації".
За словами депутата від парламентського опозиційного об`єднання "Центр згоди" Нілу Ушакова, лист по електронній пошті відправлений всім депутатам сейму. Ушаков особисто переправив це послання в Поліцію безпеки. "Якщо це не жарт, хай цим займається вона", - пояснив парламентарій.
Організацію "Гельсінкі-86" заснували в 1986 році ювелір Лінард Грантінш, шофер Раймонд Бітенієкс і диспетчер служби електропостачання Мартінш Баріс. Організація закликала обнародувати секретні протоколи пакту Молотова-Ріббентропа.
Як відомо, в 2005 році Росія відмовилася підписати угоду про кордони з Латвією, оскільки латвійський уряд в односторонньому порядку залучив до нього декларацію з посиланням на Мирний договір між Латвією і Росією від 1920 року, по якому Латвії відходять Абрене і шість навколишніх волостей. Зараз ці території входять до складу РФ. Останнім часом в Ризі все більше політиків схиляються до думки, що Латвії слід відмовитися від будь-яких територіальних претензій до Росії.