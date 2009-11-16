Литвина запросили до Швейцарії, він відповів: після виборів

Україна і Швейцарська Конфедерація мають всі підстави для переведення двосторонніх відносин на якісно новий рівень.

Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з головою Ради кантонів парламенту Швейцарської Конфедерації Аленом БЕРСЕ, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

В.ЛИТВИН наголосив на «високому рівні двостороннього діалогу» в усіх сферах – політичній, міжпарламентській, торгово-економічній, культурній та гуманітарній і висловив переконання, що візит Голови Ради кантонів Парламенту Швейцарської Конфедерації «дозволить забезпечити нову високу якість співпраці».

У свою чергу, голова Ради кантонів Парламенту Швейцарської Конфедерації високо оцінив успіхи України на шляху втілення демократичних реформ і висловився за необхідність активізації та подальшого розвитку міжпарламентської співпраці на всіх рівнях.

А.БЕРСЕ запросив В.ЛИТВИНА відвідати Швейцарію з візитом на чолі парламентської делегації. голова Верховної Ради України прийняв запрошення, запропонувавши узгодити відповідну дату після завершення президентської кампанії в Україні.

«Співпраця на рівні парламентів буде важливим важелем поглиблення політичних та економічних взаємин», - зазначив В.ЛИТВИН.

Сторони також висловилися за поглиблення співробітництва у міжнародних парламентських організаціях.

Голови Ради кантонів парламенту Швейцарської Конфедерації і голова Верховної Ради України також вважають за потрібне активізувати співпрацю у гуманітарній та культурній сферах. На думку В.ЛИТВИНА, розвиток співробітництва у цих галузях «стане органічним доповненням нашої торгово-економічної співпраці».

Сторони торкнулися питання проведення в Україні чемпіонату Євро-2012. А.БЕРСЕ висловив сподівання, що Україна «скористається з усіх переваг, які надає проведення чемпіонату такого рівня», і побажав Україні і Польщі «великих успіхів» у його організації, що, за словами голова Ради кантонів парламенту Швейцарської Конфедерації, «дозволить краще пізнати Україну у світі».

В.ЛИТВИН і А.БЕРСЕ також обговорили ситуацію, пов`язану з епідемією грипу. Голова Верховної Ради України висловив вдячність міжнародній спільноті за надання Україні допомоги у подоланні епідемії.

На прохання А.БЕРСЕ В.ЛИТВИН розповів про перебіг виборчої кампанії в Україні, наголосивши на важливості проведення «цивілізованого діалогу щодо подальших шляхів розвитку України і суспільства» і ролі парламенту у його забезпеченні.