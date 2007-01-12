Болгарія ввійде до Шенгенської зони

Новий член Європейського союзу (ЄС) - Болгарія зміцнює охорону кордонів і планує приєднатися до Шенгенської угоди 2009 року. "Ми вживаємо необхідних заходів для того, щоб обмежити проникнення через кордони країни сумнівних осіб, що викликає побоювання деяких країн-членів ЄС, - зокрема, Австрії та Бельгії. Ми чекаємо, що цей ризик буде зведений до нуля", - цитує Associated Press слова міністра внутрішніх справ Болгарії Румена Петкова. Р.Петков також повідомив, що впродовж 2006 р. завдяки спільним діям болгарської поліції і європейських та американських установ по боротьбі із злочинністю в країні було ліквідовано 12 ОЗГ, що займалися торгівлею людьми, було конфісковано близько 3,5 т наркотиків.

Болгарія та Румунія ввійшли до складу Європейського союзу 1 січня 2007 р.

До Шенгенської угоди наразі входять 15 країн. На країни-учасниці поширюється єдина віза, між ними скасовані внутрішні перевірочні пункти. У жовтні минулого року комісар ЄС з питань юстиції, свободи і безпеки Франко Фраттіні заявив, що тільки одна з 10 держав, що ввійшли до 2004 р. в Євросоюз, - Словенія - може в 2007 р. стати учасником Шенгенської угоди.

Спочатку передбачалося, що система шенгенських віз буде поширена на нових членів ЄС в жовтні 2007-го. Проте, на думку Єврокомісії, на той час ще не вдасться вирішити всі проблеми технічного і юридичного характеру. Тим часом, на думку країн Східної Європи, перенесення термінів їх входження в Шенген має політичні мотиви - старі члени Євросоюзу просто не бажають відсувати межі Шенгена на схід.

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