У тисняві в одній з китайських шкіл загинули вісім дітей

У тисняві на сходах в одній із середніх шкіл центральної китайської провінції Хунань загинули вісім дітей, ще 26 осіб отримали травми.

Як повідомляє NEWSru, трагедія сталася у понеділок, 7 грудня, коли закінчилися вечірні заняття. Школярі побігли до виходу. На сходах хтось із дітей впав, утворилася тиснява.

Влада розпочала розслідування причин і обставин події. Главу місцевого управління народної освіти вже усунуто від службових обов`язків, з’ясовуються інші винні, повідомляє ІТАР-ТАСС.