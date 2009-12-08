Громадянин України, який постраждав від пожежі у Пермі, лишається в лікарні

Серед постраждалих під час пожежі в пермському нічному клубі є громадянин України.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у даний час постраждалий перебуває у місцевій лікарні з підключенням до апарату штучного дихання. Біля хворого знаходиться його мати.

Як повідомлялось раніше, серед загиблих внаслідок пожежі у Пермі - один українець. Труна з тілом загиблого 8 грудня була відправлена літаком на Батьківщину.

МЗС України тримає зазначену справу на особливому контролі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 5 грудня сталася пожежа в пермському нічному клубі "Хромая лошадь". За даними слідства, один із феєрверків підпалив солом`яну підвісну стелю, в приміщенні майже миттєво розповсюдився дим, незабаром згасло світло. В той момент в клубі було близько 250 осіб. Кількість загиблих під час пожежі становить 118 осіб, серед них один громадянин України.