Голова МЗС Ізраїлю вважає успішним свій візит в Україну

Віце-прем`єр-міністр, міністр закордонних справ Держави Ізраїль Авігдор ЛІБЕРМАН вважає успішним свій візит в Україну.

Про це він сказав на прес-конференції в агентстві УНІАН.

«Я дуже радий такому насиченому, практичному візиту, з конкретними пунктами. Якщо ми все це реалізуємо, то впродовж року можемо вивести наші відносини на інший якісний рівень», - сказав він.

У той же час А.ЛІБЕРМАН зазначив, що для поліпшення економічних відносин з Україною не вистачає ряду базових документів, зокрема про захист інвестицій між двома державами.

А.ЛІБЕРМАН також прогнозує, що в 2009 році товарооборот між двома країнами впаде у зв`язку з економічною кризою. «У 2008-му товарооборот був близько 700 млн. доларів. У 2009-му обсяг торгівлі впаде на 20-30% і, природно, впаде обсяг ізраїльських інвестицій в українську економіку», - сказав він.

Разом із тим, А.ЛІБЕРМАН зазначив, що є ряд перспективних напрямів для співпраці. За його словами, Україна і в 2009 році буде основним постачальником зерна в Ізраїль. «Думаю, що ізраїльський ринок дуже важливий для українського сільського господарства», - додав міністр.