У Румунії переглянуть результати президентських виборів

Конституційний суд Румунії ухвалив рішення перерахувати голоси у другому турі президентських виборів, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Рішення суду стало відповіддю на протест кандидата від Соціал-демократичної партії Мірчі ДЖОАНЕ, який заявив про численні підтасовування під час підрахунку голосів. Судді вважають, що порушення могли бути пов`язані з використанням незаповнених бюлетенів.

Крім того, М.ДЖОАНЕ заявив, що йому відомо про більш ніж десять тисяч випадків, коли одна людина заповнювала відразу декілька протоколів голосування.

Як повідомляв УНІАН, за результатами опрацювання 99,95 відсотка бюлетенів, у другому турі діючому Президенту Румунії Траяну БЕСЕСКУ свої голоси віддали 50,33 відсотка виборців, а за колишнього міністра закордонних справ Румунії Мірчу ДЖОАНЕ проголосували 49,66 відсотка жителів країни.

Опозиція відразу ж заявила про те, що цей результат не відображає реального розкладу сил. За даними exit-pools, М.ДЖОАНЕ мав обійти Т.БЕСЕСКУ, приблизно, на три відсотки голосів.