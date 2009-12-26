Сьогодні звільнена від піратів «Аріана» має вийти в море

На судно “Аріана”, звільнене з піратського полону, з бункерувальника “Soland” завантажено питну воду, провіант і мастила. Триває заправка судна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

Водолази з бункерувальника “Soland” проводять технічний огляд і чистку руля та гвинтів «Аріани» від бруду і водоростей та очистку отворів кінгстонів.

Порт призначення подальшого слідування “Аріани” визначено, але інформація з метою вжиття заходів безпеки не розголошується.

Вихід “Аріани” планується сьогодні, 26 грудня. За попередніми оцінками, перехід судна на розрахункову відстань більше 800 миль триватиме від 5 до 8 діб залежно від погодних умов.

Міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО перебуває в постійному телефонному контакті з капітаном судна Геннадієм ВОРОНОВИМ.

МЗС України у координації з Службою зовнішньої розвідки веде консультації з ВМС США, НАТО і силами “Аталанти” щодо подальшого ескортування судна. Ситуація постійно моніториться із супутників.

Співробітники МЗС України тримають постійний контакт з власником судна, капітаном, членами екіпажу та їхніми родинами. Координацію дій з зовнішньополітичного супроводження операції здійснює особисто П.ПОРОШЕНКО, йдеться у повідомленні прес-служби МЗС України.