Пірати привели судно Asian Glory з 10 українцями до узбережжя Сомалі

Пірати привели захоплене 2 січня британське судно Asian Glory, до складу екіпажа якого входять 10 громадян України, 8 - Болгарії, 5 - Індії та 2 -Румунії, до узбережжя Сомалі.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт командування очолюваної ЄС військово-морської операції "Аталанта".

ВМС Євросоюзу повідомляють, що пірати привели Asian Glory до узбережжя Сомалі, і нині судно перебуває на північному сході порту Хобьо в центральній частині Сомалі.

Asian Glory стало другим у новому році судном, захопленим сомалійськими піратами, в перший день 2010 року в Аденській затоці було захоплено індонезійський танкер Pramoni для перевезення хімікатів, що йшов під прапором Сінгапуру.

Судном Asian Glory, компанією-оператором якого є лондонська Zodiac Maritime Agencies Ltd., управляв болгарський екіпаж. Напад піратів було здійснено приблизно за 1100 кілометрів на схід від узбережжя Сомалі, або за 1600 кілометрів від Сейшельських островів.

МЗС України раніше підтвердив інформацію про перебування на борту захопленого морськими розбійниками судна 10 громадян України.

У грудні піратам Сомалі вдалося також захопити танкер-хімовоз St James Park, що належить компанії, яка базується в Лондоні. За даними командування очолюваної ЄС військово-морської операції "Аталанта", на борту St James Park шестеро громадян Індії, а також Болгарії (п`ятеро), Росії (троє) Філіппін (троє), Туреччини (троє), України (двоє), Румунії (двоє), Польщі (один) і Грузії (один).