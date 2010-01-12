МЗС попереджає: у Гвінеї жовта лихоманка

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Гвінеї у зв’язку з виявленням у цій країні випадків захворювання на жовту лихоманку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

За даними зовнішньополітичного відомства, Посольство України в Гвінеї з посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров’я Гвінейської Республіки повідомило про виявлення в кінці грудня 2009 року у префектурі Мандіана шести випадків захворювання на жовту лихоманку. Діагноз цього захворювання підтверджено результатами лабораторних досліджень в Інституті ім.Пастера.

Тому МЗС рекомендує громадянам України ретельно зважувати доцільність планування поїздок до Гвінеї до остаточної нормалізації санітарно-епідеміологічної ситуації в цій країні та, у разі наміру відвідати Гвінейську Республіку, а також сусідні з нею тропічні країни, забезпечити попереднє щеплення від жовтої лихоманки. Наявність сертифікату про щеплення є обов’язковою умовою для в’їзду іноземців до Гвінеї, звернули увагу в МЗС.