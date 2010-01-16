Бразилія допоможе Гаїті пістолетами з гумовими кулями

Бразилія направить до Республіки Гаїті, що постраждала від руйнівного землетрусу 12 січня, пістолети з гумовими кулями та іншу зброю несмертельної дії, передає Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Як пояснив міністр оборони Бразилії Нельсон Жобім (Nelson Jobim), який щойно повернувся з Гаїті, президент Рене Преваль (Rene Preval) побоюється початку масових заворушень.

"Поки люди голодують і страждають від спраги, поки ми не вирішили проблему даху над головою, ми ризикуємо зіткнутися з заворушеннями", - пояснив Жобім. Він додав, що побачене ним на Гаїті стало "найстрашнішими сценами його життя".

Близько 1200 бразильських військових зі складу миротворчих сил ООН, беруть участь у пошуково-рятувальних роботах і гуманітарних операціях на Гаїті. Бразилія вже відправила до постраждалої країну шість літаків з водою, продовольством, медичними препаратами і рятувальниками, зазначає агентство.