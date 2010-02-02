Затриманого офіцера ФСБ виманив в Україну "перевербований агент"

Центр громадських зв`язків ФСБ Росії підтверджує інформацію про затримання на території України співробітника цієї російської спецслужби.

Про це УНІАН повідомив співробітник ЦГЗ ФСБ РФ.

Водночас, у ЦГЗ зазначили, що дії російської сторони носили характер у відповідь і були продиктовані збільшеною вербувальною активністю спецслужб України відносно російських громадян.

У ЦГЗ ФСБ Росії запевняють, що інцидент, зокрема, був викликаний тим, що «громадянин України Руслан ПИЛИПЕНКО, відомий ФСБ як співробітник Головного управління розвідки Міноборони України, починаючи з 2006 року активно займався діяльністю на шкоду інтересам безпеки Збройних сил РФ». Повідомляється, що його протиправні акції були виявлені й задокументовані органами ФСБ РФ.

Також стверджується, що 29 жовтня 2009 року Р.ПИЛИПЕНКА було затримано в Тирасполі на російському військовому об`єкті при здійсненні шпигунських дій. У ході затримання в нього було виявлено й вилучено цифровий фотоапарат із електронною копією документів, що мають гриф "таємно" й "цілком таємно", зміст яких становить державну таємницю Росії. В ході розгляду громадянин України зробив зізнання й ініціативно заявив про готовність надати інформацію про інші розвідувальні акції й агентуру, задіяну в роботі проти Росії.

Зважаючи на той факт, що в поясненнях Р.ПИЛИПЕНКА були суперечності, органу безпеки було наказано утриматися від застосування до нього заходів карно-процесуального характеру й поставлено завдання щодо більш повного з`ясування характеру розвіддіяльності головного управління розвідки Міноборони України щодо російських військових об`єктів, йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ ФСБ запевняють, що надалі Р.ПИЛИПЕНКО запропонував співробітнику ФСБ зустрітися 27 січня для передачі відомостей, що нібито свідчать про наявність безпосередніх загроз безпеці російських військових об`єктів у Придністров`ї.

Наразі ФСБ РФ проводить з`ясування обставин інциденту. Про ситуацію, що склалася, керівництво СБУ було своєчасно проінформовано.

«Викликає здивування той факт, що керівництво СБУ поспішило розголосити даний інцидент, оскільки зазвичай подібного роду ситуації врегулюються по лінії взаємодії спецслужб», зазначає ЦГЗ ФСБ РФ й категорично спростовує інформацію Служби безпеки України про нібито застосування до громадянина України Р.ПИЛИПЕНКА будь-яких насильницьких дій або погроз.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 лютого, голова СБУ Валентин НАЛІВАЙЧЕНКО повідомив, що в Одеській області 27 січня СБУ затримала п`ятеро офіцерів ФСБ Росії, які намагалися отримати відомості у військовій і оборонній сферах, що становлять військову таємницю.

За його словами, «на гарячому» було затримано кадрового офіцера спецслужби РФ під час одержання від громадянина України відомостей, що становлять держтаємницю, і передачі винагороди у сумі 2 тис. дол. за надану інформацію.

Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, зустріч із агентом відбувалася за 14 км від державного кордону. При цьому заходи прикриття на другому автомобілі здійснювали ще троє офіцерів ФСБ РФ, військовослужбовець Оперативної групи російських військ (ОГРВ) Придністровського регіону Республіки Молдова.

За діями свої підлеглих, які прикривали шпигунську акцію та забезпечували безпеку розвідника, здалеку спостерігав їхній керівник – підполковник, начальник Відділу військової контррозвідки ФСБ РФ в ОГРВ, який втік із місця події, залишивши своїх підлеглих.

Під час особистого огляду затриманих співробітники СБУ вилучили знаряддя шпигунської діяльності: цифрові диктофони, вмонтовану в авторучку відеокамеру, закамуфльований під брелок для ключів контейнер для зберігання цифрових даних, у тому числі з інструкціями для агента, ноутбук, флешки пам’яті, 2 тис. доларів.

Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, одним із доказів того, що акцію здійснювали офіцери ФСБ РФ, є факт виявлення на карті пам’яті мобільного телефону фотокопії таємної інструкції, що регламентує агентурну діяльність ФСБ РФ. Старший офіцер спецслужби Росії, як з’ясувалося, спеціально прибув із Москви для керування розвідувальною операцією. Усі затримані російські офіцери в’їхали в Україну з Придністров’я.

Встановлено, що кілька місяців тому вони захопили на території Придністров’я громадянина України, доставили його на військову базу, де, погрожуючи його життю та здоров’ю, а також його родини, примусили до співробітництва.

Стосовно старшого офіцера порушено кримінальну справу за ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України і за рішенням Шевченківського райсуду Києва для нього обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Інші співробітники ФСБ РФ після допитів та отримання від них вичерпних пояснень з приводу виконання розвідзавдань на шкоду безпеці України вислані з території нашої держави із забороною в’їзду на 5 років.