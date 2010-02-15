Лобове зіткнення поїздів у Бельгії

Рятувальники почали звільняти тіла загиблих внаслідок залізничної аварії в Бельгії.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, зранку служби порятунку займалися передусім пораненими.

Бельгійське агентство Belga з посиланням на джерела серед рятувальників повідомляє про те, що на місці події працює група з ідентифікації жертв, федеральна поліція, лабораторія та залізнична поліція.

“На цей час ще є тіла, придавлені вагонами”, - цитує агентство співрозмовника серед рятувальників.

Поки що невідомо, коли роботи на місці трагедії будуть завершені.

За останніми даними, в результаті зіткнення потягів на станції Буйзінген неподалік від столиці Бельгії - Брюсселю, близько 20 осіб отримали важкі поранення, від 10 до 20 осіб - загинули.

Свої співчуття жителям Бельгії висловили сьогодні Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК, Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПОЙ.

За попередніми даними, зіткнення сталося через те, що один з потягів прямував на червоне світло світлофора.