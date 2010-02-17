Молдова й Румунія відкрили міст, підірваний німцями в 1944 році

Молдова й Румунія відкрили міст Редеуць-Ліпкань через р.Прут, підірваний в 1944 році німецькими військами і відбудований нині за фінансової підтримки Європейського союзу. Як повідомили в молдавському уряді, першим громадянином Молдови, який перетнув міст, став прем`єр-міністр Володимир Філат, а першим громадянином Румунії - міністр внутрішніх справ Василе Блага.

На відновлення й реконструкцію мосту, здійснені за фінансової підтримки ЄС, було витрачено більше 11 млн. євро.

Прем`єр-міністр Молдови подякував Європейській комісії і владі Румунії за допомогу у відкритті мосту, зазначивши, що Молдова - європейська країна, і її громадяни в перспективі дістануть можливість вільного пересування Європою. Міністр внутрішніх справ Румунії сказав, що наприкінці березня 2010 року громадяни прикордонних районів Молдавії зможуть переходити кордон через міст Редеуць-Ліпкань без віз, оскільки набуде чинності угода про малий прикордонний рух.

Як повідомлялося раніше, нагадує РосБізнесКонсалтинг, близько 1,2 млн. громадян Молдавії отримали право користуватися спрощеним режимом перетину молдавсько-румунського кордону. Право в`їжджати в сусідню країну без віз на основі спеціальних перепусток одержали жителі прикордонних сіл.