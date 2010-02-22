Президентові США готують заміну

За підсумками неофіційного голосування консервативних активістів кандидатом у президенти США від Республіканської партії на виборах-2012 має стати конгресмен Рон Пол. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

За Пола віддав голоси 31 відсоток опитаних учасників конференції "Консервативна політична дія". Наступні два місця в рейтингу дісталися двом колишнім губернаторам: Мітту Ромні з Массачусетса - 22 відсотки, та Сарі Пейлін з Аляски - 7 відсотків. За чинного губернатора Міннесоти Тіма Поленті (Tim Pawlenty) виступили 6 відсотків.

Всього в голосуванні взяли участь близько 2500 осіб, тобто приблизно чверть учасників консервативної конференції.

Рон Пол, політик лібертаріанського спрямування, виступає за повне виведення військ з Іраку, вихід США з ООН і НАТО, ліквідацію Федеральної резервної системи, а також обмеження втручання держави в регулювання економіки.