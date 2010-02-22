Американські ракети будуть розміщені в Польщі вже в квітні

Американські комплекси ППО Patriot будуть розміщені в Польщі в квітні 2010 р. Відповідну заяву поширило 21 лютого польське міністерство оборони.

Батарея ракет протиповітряної оборони та 100 осіб її обслуговуючого персоналу будуть розташована в м.Моронг на півночі Польщі, передає радіостанція Europe I з посиланням на польські ЗМІ.

Перебування американських комплексів Patriot в Польщі передбачене договором "Про статус американських збройних сил", який Вашингтон і Варшава уклали в грудні 2009 р.

У вересні 2009 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, президент США Барак Обама оголосив про відмову від планів розгорнути в Східній Європі третій позиційний район протиракетної оборони (ПРО). Джордж Буш мав намір розмістити 10 ракет-перехоплювачів в Польщі та радіолокаційну станцію в Чехії, проте адміністрація Б.Обами запропонувала "ефективніший і економічніший" проект.

Замість бази з ракетами-перехоплювачами Вашингтон має намір розгорнути в Північній і Південній Європі мережу перехоплювачів морського базування. Варшаві запропоновано поки що розмістити на польській території командні пункти із зенітними ракетами SM-3 та комплекси ППО Patriot, натомість наземні елементи ПРО на більш довершеній технологічній базі розгортатимуться приблизно в 2015 році.