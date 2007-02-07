Комісарів має стати менше, а повноважень більше

Віце-президент Європейської комісії Гюнтер вважає, що комісарів має стати менше.

Про це він заявив сьогодні на семінарі “Інституційні наслідки ширшої інтеграції”, організованому у Брюсселі групою демократів та лібералів за Європу (ALDE) Європарламенту.

“Зараз ми розширяємося екстенсивним шляхом, в тому числі, шляхом збільшення комісарів. Якщо так триватиме й далі, то ми отримаємо інституційний кошмар”, - сказав віце-президент.

Він наголосив, що на його переконання, інституційні реформи, яких потребує ЄС, мають передбачати, перш за все, зменшення кількості комісарів і покращання якості їхньої роботи та рівня відповідальності, а також розширення повноважень Європарламенту.

Зокрема, на думку Г.ФЕРХОЙГЕНА, саме парламент має обирати Президента Єврокомісії.

Крім того, віце-президент Єврокомісії висловився і за модифікацію діяльності Ради ЄС.

“Я за парламентаризацію законодавчого процесу шляхом модифікації діяльності Ради ЄС”, - заявив віце-президент Єврокомісії, зазначивши, що, на його переконання, нинішні органи влади ЄС страждають від зайвого бюрократизму та повільності у прийнятті рішень.

“Сьогодні ми не можемо виконувати завдання, які ставить XXI століття: ми дедалі частіше зустрічаємося з комплексами проблем, а не з окремими проблемами, як це було раніше і на що було розрахована система управління, яка збереглася в ЄС до цього часу”, - наголосив Г.ФЕРХОЙГЕН.

Як повідомляв УНІАН, обговорення необхідності інституційних реформ без результативно триває в ЄС вже кілька років поспіль. Одним з кроків покращення системи управління ЄС було рішення про підписання Конституційної угоди, однак після негативних результатів на референдумах у Франції та Нідерландах в 2004 році, переговорний процес щодо запровадження Конституції ЄС уповільнився. Німеччина, яка головує в ЄС з 1 січня по 30 червня 2007 року поставила перед собою завдання поновити переговори про Конституційну угоду і знайти рішення, яке б задовольнило всіх членів ЄС.