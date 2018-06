Сенат США продовжив дію антитерористичних заходів

Верхня палата Конгресу США в середу, 24 лютого, проголосувала за продовження ще на рік дії основних положень "Патріотичного акту" - антитерористичного закону, прийнятого в жовтні 2001 року, повідомляє Associated Press.

Сенатори проголосували за законопроект щодо продовження терміну дії основних положень "Патріотичного акту" без проведення дебатів. Після схвалення Сенатом документ передано на розгляд у Палату представників Конгресу США. Коли конгресмени планують обговорити законопроект, поки не повідомляється. Термін чинності ключових положень "Патріотичного акту" закінчується наприкінці лютого.

Положення "Патріотичного акту", за продовження яких проголосував Сенат, це - можливість прослуховувати переговори осіб, які створюють загрозу для національної безпеки; вилучення власності та документів при проведенні антитерористичних операцій, а також встановлення спостереження за іноземними громадянами, які не входять до відомих терористичних організацій, але підозрюваними в терористичній діяльності. Прослуховування телефонних переговорів і вилучення документації дозволяється лише з санкції суду.

"Патріотичний акт", нагадує Лента.ру, ("USA PATRIOT ACT" - абревіатура повної назви Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act), підготовлено адміністрацією президента Джорджа Буша після терактів 11 вересня 2001 року, значно розширив повноваження силових структур.