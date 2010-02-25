Депутат Європарламенту назвав резолюцію по Україні "дуже сильною"

Депутат Європарламенту Чарльз ТЕННОК (група європейських консерваторів та реформістів, Велика Британія) назвав резолюцію по Україні дуже сильною, хоч і не побачив у ній принципово нових речей.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив українським журналістам сьогодні після голосування за проект резолюції у сесійній залі Європарламенту.

“Я думаю, ми просто висловили нашу позицію. Немає чогось дуже нового у резолюції, ми підтвердили позицію парламенту, і парламент завжди був кращим другом України, ніж Рада ЄС”, - сказав Ч.ТЕННОК.

Разом з тим, депутат зауважив, що резолюція є досить сильною і містить побажання Україні залишитися на шляху європейської інтеграції, у тому числі через продовження роботи над Угодою про вільну торгівлю та поступового переходу до безвізового режиму.

Євродепутат також висловив думку щодо того, що в резолюції містяться суперечливі положення щодо рішення попереднього Президента України Віктора ЮЩЕНКА про нагородження Степана Бандери званням Героя України. Разом з тим, за словами Ч.ТЕННОКА, резолюція буде цікавою для нового Президента України.

“Я думаю, це резолюція, яку пан ЯНУКОВИЧ із задоволенням прочитає. Як я розумію, він буде тут у понеділок, і Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК дасть йому копію резолюції”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати Європарламенту схвалили резолюцію про ситуацію в Україні, у якій привітали Україну з чесними виборами. Депутати також визнали Україну європейською країною, що поділяє з країнами-членами ЄС спільну історію та спільні цінності, закликали Раду ЄС до надання мандату Єврокомісії на перегляд Угоди про спрощення візового режиму з Україною, у тому числі через створення “Дорожньої карти” для переходу до безвізового режиму. Депутати закликали до посилення економічної співпраці, співпраці у сфері енергетики та економічних і політичних реформ в Україні. Крім того, депутати засудили рішення Президента В.ЮЩЕНКА надати звання Героя України С.Бандері і закликали нового Президента України переглянути це рішення.