У Москві помер відомий актор Владислав Галкін

У Москві на 39-му році життя помер відомий актор Владислав Галкін.

Про це повідомив РІА «Новости» представник управління інформації столичного ГУВС.

"Зателефонували родичі, стурбовані, що ніхто не відповідає на телефонні дзвінки. На місце приїхали співробітники МНС разом із міліцією й зламали двері. В квартирі було виявлено тіло актора без ознак насильницької смерті", - сказав співрозмовник агентства.

На місці перебуває оперативна група й медики.