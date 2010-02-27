Число жертв землетрусу в Чилі зросло до 122 людей

Число жертв потужного землетрусу в Чилі зросло до 122 людей, повідомив обраний президент країни Себастьян Піньера в ефірі чилійського новинного телеканалу 24 Horas, повідомляє РІА новості.

Підземні поштовхи магнітудою 8,8 були зафіксовані в 03.34 за місцевим часом в 115 кілометрах на північ від міста Консепсьон, на глибині 55 кілометрів.