Буревій у Франції забрав життя 15 людей

15 людей загинули в результаті потужного буревію, що прокотився по території Франції цими вихідними.

Як передає агентство Рейтер, 3 людей загинули в суботу, 12 - в неділю в регіоні Бретань на північному заході Франції і в центральній частині країни. Перші стали жертвами падіння гілок і дерев, інші потонули, повідомив представник місцевої влади.

Раніше французькі ЗМІ повідомляли про загибель 5 осіб від урагану "Ксинтіа", який обрушився на Францію з Атлантичного океану в ніч проти неділі.

Ураган зруйнував дамби, численні райони Приморської Шаранти і Вандеї залило водою. Швидкість вітру на узбережжі досягала 150 кілометрів на годину. Близько мільйона клієнтів французьких електромереж ERDF залишилися без електрики.