У Туркменії обирають нового президента

Перші альтернативні вибори Президента Туркменії оголошено такими, що відбулися - подолано 50-процентний поріг явки виборців.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це повідомив голова ЦВК Мурад КАРРИЄВ. На 12.00 за місцевим часом (09.00 за київським) проголосували 66,38% виборців.

О 8 ранку за місцевим часом відкрилися всі 1625 виборчих дільниць з виборів глави держави. Виборчим правом володіють у країні більш як 2,6 млн. громадян.

Це перші в історії Туркменії альтернативні вибори глави держави. Балотуються 6 кандидатів: Нуриєв ІШАНГУЛІ – заступник міністра нафти і газу, Гараджаєв ОРАЗМУРАД - мер міста Абадан, Помманов АШІРНІЯЗ - мер міста Туркменбаші, Аманніяз АТАДЖІКОВ - перший заступник голови Дашогузської області, Гурбанов МУХАММЕТНАЗАР - голова райадміністрації Гарабекаул і Бердимухаммедов ГУРБАНГУЛИ – тимчасово виконуючий обов’язки Президента Туркменістану.

Голосування завершиться о 18.00 (15.00 за київським часом).