Названо всіх володарів Оскара

Кращим фільмом року Американська кіноакадемія визнала "Повелителя бурі" (The Hurt Locker). 82-а церемонія вручення премій "Оскар" пройшла в Лос-Анджелесі.

За головну статуетку також боролися "Аватар" (Avatar), "Освіта" (An Education), "Невидимий бік" (The Blind Side), "Район №9" (District 9), "Безславні покидьки" (Inglourious Basterds), "Тужся" (“Precious: Based on the Novel ‘Push’ by Sapphire”), "Серйозна людина" (A Serious Man), "Вгору" (Up) і "Мені б у небо" (Up in the Air) - вперше з 1943 року в основній номінації були представлені не п`ять, а десять картин.

Режисер "Повелителя бурі" Кетрін Бігелоу визнана кращим режисером. Вперше в історії нагород Американської академії "Оскар" у цій номінації присуджений жінці.

Статуетки за кращі чоловічу і жіночу ролі одержали Джеф Бріджес ("Божевільне серце") і Сандра Баллок ("Невидимий бік"), а за кращі чоловічу і жіночу роль другого плану - Крістофер Вальц ("Безславні покидьки") і Мо’нік ("Тужся”).

Кращою іноземною картиною стала аргентинська стрічка "Таємниця в їх очах" режисера Хуана Хосе Кампанелли.

"Оскар" за кращий анімаційний фільм одержав мультфільм "Вгору" студії Pixar.

"Оскар" e номінації "Краща робота оператора" одержав Мауро Фіоре за фільм "Аватар".

Кращий оригінальний сценарій створив Марк Боаль ("Повелитель бурі").

(Усі переможці і номінанти на офіційному сайті Кіноакадемії)