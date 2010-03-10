Глава дипломатії ЄС оголосила про закриття театру одного актора

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої і безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН назвала основні цілі зовнішньої політики Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи перед депутатами Європарламенту у Страсбурзі.

“Саме зараз ми маємо шанс побудувати те, чого багато хто в Європі - і багато хто в цій залі - прагнув протягом тривалого часу: більш сильну та відповідальну європейську зовнішню політику”, - заявила К.ЕШТОН.

Вона зазначила, що основою для такої політики має стати захист інтересів європейців в усьому світі. К.ЕШТОН наголосила, що на сьогодні ніхто в світі не може зберегти для себе “острів стабільності” в океані нестабільності та небезпеки. Вона також звернула увагу на те, що нинішня ситуація в світі характеризується глибокою взаємозалежністю в політиці, економіці, безпековій та інших сферах.

“Очевидно, я віддаю перевагу тому, за що ми мали б відповідати, як європейці”, - сказала шеф європейської дипломатії.

Вона зазначила, що в проекті доповіді щодо створення Європейської служби зовнішніх дій, підготовленої в Європарламенті, “правильно наголошується” на необхідності нового підходу ЄС для колективних дій у відповідь на глобальні виклики. При цьому, на переконання К.ЕШТОН, цей новий підхід має втілюватися, по-перше, у забезпеченні більшої стабільності та безпеки в країнах-сусідах ЄС, передусім, за рахунок сприяння проведенню реформ в цих країнах. По-друге, за словами, К.ЕШТОН, ЄС має відповідати на глобальні безпекові виклики, для чого він повинен мати всеохоплюючі стратегічні підходи. По-третє - побудувати нову систему стратегічних відносин з країнами та міжнародними організаціями, оскільки багато питань, за словами віце-президента Єврокомісії, не можуть бути вирішені сьогодні лише “одним актором”.

Як повідомляв УНІАН, посада шефа європейської дипломатії з’явилася в ЄС лише з 1 грудня 2009 року, коли набула чинності Лісабонська угода ЄС. Цей документ також передбачає створення Європейської служби зовнішніх дій, яка займатиметься забезпеченням діяльності головного дипломата ЄС та здійснення єдиної зовнішньої політики ЄС.