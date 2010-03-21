Президент Польщі через важку хворобу матері змінив свій робочий графік

Президент Польщі Лех КАЧИНЬСКИЙ через важку хворобу матері скасував візит до Будапешта, запланований на вівторок, перенесено також терміни візиту до Варшави президента Сербії Бориса ТАДІЧА.

Як передає РІА Новости, про це повідомив в неділю офіційний представник канцелярії глави Польщі Маріуш ХАНДЗЛИК.

За його словами, зміни в робочому графіку глави держави пов`язані з важкою хворобою матері президента Польщі Ядвіги КАЧИНЬСКОЇ, яка у важкому стані перебуває в госпіталі.

«Пані Ядвіга була переведена з відділення кардіології у відділення інтенсивної терапії в середу ввечері. В середу ж вона була підключена до апарату штучного дихання. З хворою немає контакту, її стан можна оцінити як дуже важкий», - сказав прес-секретар Військового інституту медицини і президентський лікар Войчех ЛЮБИНЬСКИЙ.

Поряд з матір`ю всі останні дні знаходяться обидва сини - Лех (президент Польщі) і Ярослав (колишній прем`єр-міністр країни, лідер партії "Право і справедливість") КАЧИНЬСЬКІ.

Я.КАЧИНЬСЬКІЙ 83 роки. Загальновідомо, що брати-близнята КАЧИНЬСКІ дуже прив`язані до своєї матері і важко переживають її хворобу.