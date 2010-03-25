Путін пояснив, чому для Білорусі газ дешевший

Білорусь купує газ дешевше, ніж Україна, оскільки входить до інтеграційних об`єднань з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ у Москві.

«У чому різниця? Чому в Білорусі газ на третину дешевше? А тому, що ми з Білоруссю будуємо Союзну державу і будуємо Митний союз. І між РФ і Білоруссю встановлено правило, згідно з яким ми не стягуємо вивізне мито на газ - 30%», - сказав В. ПУТІН.

"Ось вам і різниця в ціні, ось вам і інтерес з точки зору інтеграції на пострадянському просторі», - додав він.

Разом з тим, В.ПУТІН запевнив, що РФ з усіма партнерами – зокрема і з Білоруссю - переходить на європейські принципи формування ціни на газ. «Різниця у тому, що для Білорусі ми встановили поетапний перехід - у кілька років», - сказав В. ПУТІН, зазначивши при цьому, що такий перехідний період був і для України – зокрема, минулого року Україна мала знижку 20%, однак цього року Україна знижок вже не має.

Крім того, В. ПУТІН заявив, що у самій РФ відбувається перехід на європейські принципи формування ціни на газ для російських споживачів, однак це робиться поступово.