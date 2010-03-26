США направлять військовий контингент до Грузії
22:21, 26 березня 2010Світ
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Для підготовки "афганців"
США повідомили про намір розмістити військовий контингент на території Грузії. З такою заявою виступили сьогодні представники Пентагону в своєму офіційному зверненні до Конгресу США.
Як передає агентство Reuters, ці заходи необхідні для забезпечення стабільності при підготовці спільних з Вашингтоном військових операцій в Афганістані.
Крім того, Пентагон також повідомив Конгрес про аналогічні плани щодо Латвії, Литви, Естонії, Хорватії й Угорщини, де також плануватимуться афганські операції спільно з американськими військовослужбовцями.
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