Німеччина пропонує Україні допомогу

Німецький Фонд міжнародного правового співробітництва за участю українського Міністерства юстиції планує провести восени 2010 року в Україні міжнародну конференцію у сфері права.

Відповідні пропозиції були передані українській стороні у ході робочого візиту до українського Мін‘юсту директора Фонду Штефана ХЮЛЬСХЬОРСТЕРА, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За словами керівника Фонду, до участі у заході планується запросити Білорусь, Молдову, Вірменію, Грузію та Азербайджан. Конференція продовжить серію аналогічних заходів.

Учасникам чергової конференції запропонують до обговорення питання розвитку та застосування у пострадянських країнах адміністративного права, що регулює взаємовідносини держави та громадянина. Зокрема - реформування адміністративного права, розвиток адміністративно-процесуального та адміністративно-процедурного права, виконання рішень адміністративних судів тощо.

У ході зустрічі сторони обговорили також можливі сфери співробітництва між Фондом та українським Мін‘юстом у сфері застосування міжнародних документів, співпраці у сфері нотаріату, обміну досвідом у сфері реєстрації прав на нерухоме майно.

*** Німецький фонд міжнародного правового співробітництва був створений у 1992 році. За дорученням федерального уряду ФРН Фонд підтримує країни-партнери у реформуванні їхніх систем права та юриспруденції. Робота Фонду концентрується на країнах Центральної та Східної Європи.