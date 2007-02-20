Оприлюднений невідомий запис останніх хвилин життя Кенеді (фото)

У США вперше обнародуваний відеозапис останніх хвилин життя Джона Кенеді, зроблений випадковим перехожим приблизно за 90 секунд до вбивства. Як пише у вівторок газета The Guardian, куратор далласского Six Floor museum - музею, присвяченого Кенеді - Джордж Мек назвав цей невеликий відеофрагмент "кращою зйомкою Джекі з тих всіх, що існують".

Запис знятий на 8-міліметрову плівку і не містить звуку. Президентський кортеж відображений на ній лише за декілька кварталів до площі Ділі, на якій прозвучали постріли вбивці. На кадрах добре видно подружжя Кенеді, вони посміхаються навколишньому натовпу.

Як відзначив директор Six Floor museum, особливо цікавою плівка може виявитися для прихильників теорії змови, які давно переймаються питанням про невідповідність кульових отворів на тілі Кенеді і комірі його пальта. На обнародуваних кадрах видно, що пальто президента збилося в купу у нього на шиї.

Автор запису, 82-річний фотограф-любитель Джордж Джефферіс, зберігав її у секреті 40 років. Минулого року він розповів про її існування зятеві, який і порадив передати раритетні кадри на зберігання до музею.

Лента.ру