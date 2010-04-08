"Дорожня карта" автоматизує перехід до безвізового режиму з Україною

В Європейській комісії заявляють, що питання надання Україні «дорожньої карти» для скасування віз має виключно політичний характер.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту генеральний директор Генерального директорату «Зовнішні зносини» Х’юг МІНГАРЕЛЛІ.

«Йдеться виключно про політичні дебати у Раді ЄС, немає ніяких технічних передумов», - сказав він.

Представник ЄС наголосив, що рішення про надання «дорожньої карти» має бути схвалено країнами-членами ЄС.

Він також підкреслив, що надання «дорожньої карти» автоматизує процес переходу до безвізового режиму з Україною, у той час як простий візовий діалог, що ведеться зараз між Україною та ЄС, суттєво підданий політичному впливу.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали діалог про скасування безвізового режиму 29 жовтня 2008 року. До останнього часу ЄС відмовлявся надати Україні “дорожню карту”, необхідну для переходу до безвізового режиму.

22 березня цього року на засіданні Ради закордонних справ ЄС міністри закордонних справ країн-членів ЄС консенсусно підтримали надання Україні “дорожньої карти”, але за чітких умов.