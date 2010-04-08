Міністр закордонних справ Росії прибуде в Україну з офіційним візитом

9-10 квітня в Україні з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, С.ЛАВРОВ прибуде в міжнародний аеропорт “Бориспіль” у другій половині дня 9 квітня.

Цього ж дня разом з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ С.ЛАВРОВ візьме участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата.

10 квітня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України та Росії у форматі „віч-на-віч”. Після цього під головуванням міністрів відбудеться Третє засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

За підсумками засідання Підкомітету планується підписання відповідного протоколу.

Міністри також відвідають музей історії дипломатичної служби України.

У другій половині дня С.ЛАВРОВ відбуде з України