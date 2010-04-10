Болгарія не зможе потрапити до єврозони

Болгарія не зможе в 2010 р. подати заявку на приєднання до механізму обмінного курсу ERM-2, що є одним з етапів вступу до єврозони.

Як заявив сьогодні прем`єр-міністр країни Бойко Борисов, рішення про відмову подавати заявку на вступ до зони єдиної європейської валюти було ухвалене з огляду на неможливість контролювати дефіцит бюджету. За словами міністра, через невраховані колишнім урядом видатки, дефіцит бюджету Болгарії в 2009 р. склав більше, ніж очікувалося - 3,7% ВВП замість 1,9%, оголошених раніше. "Беручи це до уваги, ми офіційно відмовляємося від подання заявки на приєднання до ERM-2. Ми фактично ввели в оману країни ЄС щодо нашої готовності до цього, оскільки нам не було відомо про реальні показники дефіциту бюджету", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.

За словами міністра фінансів, показники бюджету за 2008 р., швидше за все, також доведеться перерахувати. Він також додав, що кабінет міністрів вживе необхідних заходів для того, щоб добитися скорочення витрат в нинішньому році і довести дефіцит бюджету до рівня не більше 3% ВВП, як того вимагає Євросоюз.