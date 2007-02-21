Відповідальність за вибух автомобілів ООН взяла на себе «Армія звільнення Косово»

Відповідальність за вибух трьох автомобілів, які належать місії ООН в Пріштині, взяло на себе угруповання, яке назвалося "Армією визволення Косово", повідомляє Lenta.ru з посиланням на AFP.

В електронному листі, розісланому в редакції місцевих ЗМІ, члени угруповання заявили, що "вибух було спрямовано на знищення автомобілів ООН, але не на вбивство людей".

Метою теракту, за словами його організаторів, була помста за смерть двох молодих косоварів, які загинули під час зіткнень з поліцією на мітингу на підтримку незалежності краю.

Назву "Армія визволення Косово" свого часу носили загони албанських бойовиків, які боролися проти сербського контролю над провінцією.

Однак після НАТОвських бомбардувань і приходу до краю сил ООН в 1999 році цю структуру було розформовано, а її члени перейшли до політичної боротьби один з одним і проти Сербії.

Колишній лідер "першої" АВК Агім ЧЕКУ (Agim Ceku) засудив дії своїх духовних послідовників, пояснивши, що їхні дії можуть зашкодити справі швидкого отримання косоварами незалежності від Сербії.

Нагадаємо, що албанці, які населяють регіон, що належить Сербії, становлять приблизно 90% його населення. Вони вимагають незалежності провінції Косово від цієї країни і створення власної держави.

Белград відмовляється задовольнити їх вимогу, наполягаючи на тому, що Косово - це одвічна територія Сербії, а албанці прийшли на ці землі значно пізніше і не мають права вимагати відділення.

У даний час вирішенням цієї суперечності займаються міжнародні посередники з ООН. Проте їх дії поки що не зустрічають схвалення в жодної зі сторін.