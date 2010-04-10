У Польщі оголошено жалобу за загиблими в авіакатастрофі літака Президента

У Польщі у зв’язку із сьогоднішньою катастрофою літака Президента Польщі оголошено загальнонаціональну жалобу.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив глава польського Сейму Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, який, згідно з Конституцією, почав виконувати обов’язки глави держави.

"Я підписав рішення про тижневу національну жалобу", - сказав він журналістам у Варшаві.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ назвав катастрофу жахливою трагедією, закликавши усіх поляків об`єднатися в ці важкі хвилини.

"Зараз немає лівих чи правих сил. Ми усі об`єднуємося у співчутті родинам загиблих", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Смоленській області при заходженні на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 Президента Польщі, на борту якого перебували Президент Польщі Л.Качинський і його дружина, а також делегація польських високопосадовців. Вони летіли в Катинь для участі в меморіальних заходах, присвячених роковинам Катинської трагедії.

За даними прокуратури РФ, на борту літака перебували 132 особи.

Разом із тим МЗС Польщі повідомив про 88 пасажирів літака.