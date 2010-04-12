Економіці Польщі нічого не загрожує

06:55, 12 квітня 2010
Світ
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"Продовжуємо стежити за розвитком ситуації"

Наслідки катастрофи літака Ту-154, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський не несуть загрози для економіці країни".

"Ми продовжуємо стежити за розвитком ситуації і готові ухвалювати різні рішення, але ми не чекаємо, що польській економіці може загрожувати якась небезпека", - сказав помічник прем`єр-міністра Польщі Дональда Туска Міхал Боні на прес-конференції у Варшаві, передає Reuters.

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